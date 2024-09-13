Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом обмене пленными, сообщив об этом через свой официальный Telegram-канал. Он отметил, что Украина вернула 49 человек, среди которых бойцы Вооруженных сил, Нацгвардии и пограничники. Зеленский подчеркнул важность этого события и отметил, что такие обмены всегда ожидаются с нетерпением.

Особое внимание уделено тому, что среди вернувшихся есть участники боев за мариупольский завод «Азовсталь», которые происходили весной 2022 года. В числе освобожденных также значится военный медик Виктор Ивчук. На опубликованных фотографиях заметно, что значительную часть пленных составляют украинские девушки, что привлекло особое внимание общественности.

Министерство обороны России пока не комментировало эту информацию. Однако ранее военный корреспондент Александр Коц в своих материалах отметил, что характер украинских военнослужащих, попадающих в плен, изменился. По его словам, все чаще среди захваченных солдат встречаются те, кто не имеет должной подготовки или боевого опыта. Он также отметил, что многие из более опытных и мотивированных украинских военных уже были использованы на других направлениях.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что на Курском направлении украинские войска потеряли около 300 человек и 34 единицы бронетехники за сутки. Среди уничтоженной техники было семь танков. Кроме того, 12 украинских военнослужащих сдались в плен российским войскам.