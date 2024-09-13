Владимир Зеленский заявил, что на Украине больше американских ЗРК Patriot, чем заявлялось официально, однако выразил обеспокоенность по поводу нехватки систем ПВО. Его слова приводит издание “Страна”.

“Я не могу сказать, сколько. Но недостаточно. Их очень мало, хотя реальность более положительная, нежели официальная информация”, — отметил Зеленский, комментируя данные о четырёх Patriot на вооружении Украины.

Тем не менее для комплексов Patriot, как и для других ПВО, в стране постоянно не хватает ракет. К концу июля ВСУ располагали четырьмя такими установками, одна из которых передали США, а другую обещала предоставить Румыния. Также ещё один комплекс планировали собрать из частей, переданных ЕС.

Зеленский подчеркнул, что для полноценной защиты Украине желательно иметь около 25 ЗРК Patriot с 6-8 батареями в каждом, либо аналогичные системы. Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении Patriot, а Владимир Путин утверждал, что российские военные справятся с этими системами. Москва осуждает военную помощь Киеву со стороны Запада, критикуя поставки вооружений ВСУ.