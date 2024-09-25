Хорошей альтернативой банковскому кредиту сегодня является займ под ПТС, который позволяет получить нужную сумму без утомительного сбора документов. По факту в качестве залога используется автомобиль, однако владелец продолжает его использовать для своих целей.

Особенности и преимущества услуги

Главной такой особенностью как раз и является возможность пользоваться авто, несмотря на то, что машина находится в залоге. Если заемщик полностью рассчитывается, погашает задолженность, он просто получает обратно паспорт транспортного средства.

К другим преимуществам относятся:

отсутствие необходимости предоставлять организации полный пакет документов, включая справки о доходах и трудоустройстве, военный билет и прочее;

никакого целевого кредитования – деньги под залог автомобиля можно получить на любые цели, включая поездку на отдых или ремонт, обучение, лечение и прочее. При этом указывать, зачем нужны средства, совершенно не обязательно;

возможность оформить заем под низкий процент. Автомобиль является ценным активом, который снижает риски микрофинансовой организации. Поэтому она в ответ уменьшает процентную ставку.

Процесс оформления

Прежде чем переходить к получению займа, необходимо убедиться в надежности организации, предоставляющей средства. Наличие всех необходимых документов и лицензий, хорошие отзывы в Сети, рекомендации друзей и знакомых – всего этого будет достаточно.

После выбора компании остается лишь:

подготовить документы. Помимо ПТС, это обычно общегражданский паспорт и свидетельство о государственной регистрации машины;

пройти процедуру оценки стоимости авто. Это необходимо для определения максимальной суммы средств, которую организация может выдать в качестве займа;

получить средства любым удобным способом – наличными либо на банковский счет или карту.

Займы выдаются на условиях договора, в котором прописываются права и обязанности сторон, а также ответственность за их нарушения. Кроме того, в документе оговариваются сроки погашения задолженности, которые, разумеется, нужно соблюдать.

В отличие от банковских учреждений, специализированные организации быстро рассматривают заявки на получение займов, мгновенно проводят оценку авто, не устраивают волокиту на несколько недель. Кроме того, они не проверяют кредитную историю, отлично понимая, что для некоторых крайне важно получить средства и дополнительные проверки могут убить последнюю надежду это сделать.