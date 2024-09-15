Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин высказался по поводу недавнего заявления командующего спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, отказавшегося помочь чеченским бойцам, добровольно сдавшимся в плен ВСУ. Заварзин отметил, что это заявление было сделано на эмоциях и подчеркнул, что чеченские бойцы на фронте демонстрируют отличные боевые качества. По его словам, отношение к сдаче в плен среди чеченцев всегда было неоднозначным.

Заварзин подчеркнул, что перед тем как делать выводы, необходимо тщательно разобраться в обстоятельствах, при которых солдаты оказались в плену. Он также напомнил, что случаи сдачи в плен происходят, и недавно состоялся обмен более сотни человек, что является частью сложного процесса. Депутат выразил уверенность, что ситуация вскоре нормализуется.

Ранее стало известно, что Алаудинов получил видеозаписи, на которых украинские спецслужбы позволяют пленным бойцам связаться с родными в Чечне, чтобы попросить о помощи.