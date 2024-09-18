За последнее время российские регионы все чаще подвергаются атакам дронов со стороны Украины. Основные цели таких налетов — военные объекты, а существующие меры защиты, как показывают эти инциденты, не всегда оказываются эффективными. В ходе специальной военной операции были предложены новые решения для борьбы с дронами, но эксперты также призывают обратиться к опыту прошлого.

На минувшей неделе силы ПВО отразили массированный налет, сбив 144 беспилотника, в том числе 20 над Московской областью. Пострадали несколько городов, включая Подольск и Домодедово. Также атакам подверглись Брянская, Курская и другие области. В Тверской области упали обломки дронов, что привело к пожару, в результате которого пострадали 13 человек.

Эксперты полагают, что Украина не может самостоятельно организовывать такие атаки. В их планировании задействованы силы НАТО и спецслужбы США. По мнению аналитика Александра Перенджиева, дроны направляются с помощью спутниковой разведки, в том числе системы SpaceX, а украинские шпионы и диверсанты помогают прокладывать маршруты для беспилотников.

Противостоять этим атакам можно с помощью инновационных решений. Предлагается создание специальных постов с антидроновыми ружьями, а также разработка новых систем перехвата дронов, управляемых искусственным интеллектом. Перенджиев также указывает на необходимость возвращения к строительству подземных бункеров для хранения боеприпасов, как это делалось в советское время.

Эти меры требуют значительных финансовых вложений, но они могут обеспечить надежную защиту военных объектов. Эксперты подчеркивают, что нельзя полагаться на устаревшие системы, так как дроны совершенствуются с каждым годом, и защита должна развиваться столь же быстро.