На прошлой неделе в Норвегии было найдено тело кита-белухи по имени Хвалдимир, и его гибель вызвала серьезные вопросы у природоохранных организаций. Как сообщает норвежская вещательная корпорация NRK, эксперты, изучившие фотографии ран на теле животного, не исключают возможность, что кит мог стать жертвой браконьеров. Эти подозрения привели к тому, что в полицию Норвегии было подано заявление с требованием расследовать обстоятельства его смерти. Организация Noah и сообщество OneWhale, которые занимаются защитой Хвалдимира с 2019 года, настаивают на тщательной проверке.

Норвежская полиция подтвердила получение заявления и сообщила, что на данный момент проводится вскрытие тела Хвалдимира. По словам представителей полиции, вскрытие может занять время, и только после его завершения будет принято решение о дальнейшем расследовании.

Мертвого Хвалдимира обнаружили 31 августа недалеко от города Ставангер, на западе страны. Тело кита было доставлено в ветеринарный институт города Санднес, где сейчас изучают причины его смерти.

История Хвалдимира началась в 2019 году, когда рыбаки на севере Норвегии заметили кита-белуху в ременной сбруе, на которой был логотип компании из Санкт-Петербурга и прикреплена видеокамера. Кит активно взаимодействовал с людьми, что вызвало в СМИ предположения о том, что животное могло быть связано с российскими спецслужбами. Хвалдимиру дали имя, объединяющее норвежское слово “hval” (кит) и русское имя Владимир. За последующие годы кит стал местной знаменитостью, часто контактируя с рыбаками и туристами у побережья Норвегии.