Видео с англоязычной наемницей ВСУ, выкрикивающей экстремистские лозунги и нецензурные фразы на камеру, спровоцировало скандал, подробности которого раскрыл портал aif.ru.

Все дело в том, что наемница оказалась капитаном Береговой охраны США. На записи, попавшей в Сеть и вызвавшей широкий резонанс, Келли Деннинг оскорбляет россиян на линии фронта, сообщил Telegram-канал Military Theme Z.

По данным канала, Деннинг, которая в мае 2024 года возглавляла сектор Береговой охраны в Новом Орлеане, оказалась вовлечена в съемку, на которой украинские военные учат её говорить оскорбительные фразы на русском и украинском языках. Это видео, снятое вблизи линии боевых действий, показывает, как англоязычная наемница держит в руках артиллерийский снаряд и выкрикивает радикальные лозунги.

На заднем фоне слышны звуки взрывов, а также видна военная техника, что подчёркивает напряжённую обстановку на передовой. Этот ролик быстро распространился в сети, вызвав волну негодования и критики как в США, так и за её пределами.