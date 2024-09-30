Грязинский пищевой комбинат, который оказался в центре скандала по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ, временно прекратил свою деятельность. По информации, предоставленной РИА Новости, предприятие не принимает заказы и не возобновило работу с конца июня или начала июля, когда завершило выполнение обязательств перед министерством. Некоторые сотрудники уже покинули комбинат, перейдя на другие места работы.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, на предприятии выражают надежду на скорое изменение обстановки. Представители компании уверены в невиновности руководства и топ-менеджеров, подчеркивая, что все обязательства перед Министерством обороны выполнялись в полном объеме.

В апреле Басманный суд Москвы арестовал ключевых представителей компании — Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову — по обвинению в ненадлежащем оказании услуг по организации питания для армии. Следствие установило, что стоимость контрактов с Минобороны была завышена, а качество поставляемой продукции не соответствовало заявленным стандартам, что привело к ущербу на сумму около 1,3 миллиарда рублей.

Помимо этого, бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, который курировал материально-техническое обеспечение армии, также был арестован в июле. Его обвиняют в лоббировании интересов комбината, что он делал, используя свое служебное положение. Грязинский пищевой комбинат был основан в 1944 году и долгое время обеспечивал Вооруженные Силы СССР специальным продовольствием.