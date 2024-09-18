Официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила мнение, что Владимир Зеленский, называвший жителей Донбасса «особями», сам войдёт в историю под этим же определением. В интервью на радио Sputnik она провела параллели с планом «Немыслимое», который, по её словам, был разработан Западом как отложенный сценарий войны с СССР.

Захарова подчеркнула, что на Западе искали человека, способного воплотить этот план, и спустя десятилетия, по её мнению, такой человек появился в лице Зеленского. По её словам, жители Донбасса, которых Зеленский назвал «особями», лишь боролись за своё право сохранить язык, культуру и свою историю. Она заявила, что именно украинский президент и будет ассоциироваться с этим словом в исторической перспективе.

По мнению Захаровой, англосаксонский мир долго ждал фигуру, способную реализовать новый план, который она назвала «Немыслимое 2.0». Этот сценарий включает не только войну, но и разрушение страны, которым доверили управлять Зеленскому.

Ранее Мария Захарова критиковала методы мобилизации на Украине, сравнивая их с сюжетами ужасов из голливудских фильмов, а самого Зеленского называла «кровавым Джокером». Её высказывания следуют за недавними нападками на украинского лидера, которого обвиняли в намерении сделать россиян несчастными и называли его «мелким пакостником».