Украинский лидер Владимир Зеленский несет ответственность за гибель более 127 тысяч украинских военных, заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, в своем Telegram-канале. Это заявление она сделала, комментируя данные Счетной палаты США о том, что именно столько украинских бойцов прошли подготовку за рубежом.

По словам Захаровой, эти солдаты были обучены в 30 странах, включая Германию и Великобританию, но после их возвращения на Украину Зеленский отправил их на фронт, где они погибли. Она отметила, что примерно 16% бойцов проходили подготовку под руководством американских инструкторов.

“Счетная палата США: «Западные страны обучили у себя около 127 тысяч украинских военных». А затем Зеленский их убил”, — цитирует Захарову портал News.ru.

Также недавно стало известно, что американская оборонная компания начала искать бывших пилотов для работы на базе в Румынии, где продолжается обучение украинских солдат, включая подготовку по управлению истребителями F-16.