Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала недоумение по поводу того, что американские власти не понимают, почему сотрудники RT смеются над их санкциями. В эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ Захарова подчеркнула, что коллектив RT не испытывает уважения к попыткам США оказывать давление на российские медиа.

«Мы брезгуем ими», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что, по мнению американских властей, более сильные санкции должны привести к капитуляции и покорности. Однако, как она уверена, подобные методы не смогут заставить сотрудников российского медиахолдинга подчиниться или проявить страх.

Ранее США объявили о введении жестких санкций против медиагруппы «Россия сегодня» и её генерального директора Дмитрия Киселева. Также Министерство финансов США предписало прекратить любые финансовые операции с группой до середины ноября.

Дополнительно стало известно, что санкции были наложены на главного редактора RT Маргариту Симоньян и её заместителей.