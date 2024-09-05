Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала введение новых санкций США против российских медиагрупп, в том числе “Россия сегодня”, RT и других ресурсов. В своем заявлении она подчеркнула, что, несмотря на ограничения, информация, которую распространяют эти российские СМИ, остается востребованной. Захарова отметила, что правдивое освещение событий и объективные данные о положении дел в мире привлекают внимание аудитории, несмотря на попытки Запада ограничить доступ к этим ресурсам.

США недавно ввели очередной пакет санкций, затронувший как медиагруппу “Россия сегодня”, так и ряд других российских медиа, включая РИА Новости, RT, Sputnik и видеосервис Ruptly. Под санкции попали не только сами медиаорганизации, но и их ключевые руководители, включая главного редактора МИА “Россия сегодня” и RT Маргариту Симоньян, а также нескольких топ-менеджеров.

Мария Захарова подчеркнула, что интерес к российским медиа, несмотря на давление, не ослабевает. По ее словам, это говорит о том, что объективное и честное освещение мировых событий важно для аудитории по всему миру.