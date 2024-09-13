Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о телеканале RT. Она предложила воспринимать его высказывания через призму блокчейн-технологий, отметив, что такой подход может быть полезен для понимания действий американского дипломата.

Блинкен ранее обвинил RT в участии в секретных операциях по вмешательству во внутренние дела других стран и в военных закупках. В связи с этим США объявили о введении санкций против трех организаций и двух физических лиц, якобы связанных с деятельностью RT. Государственный секретарь подчеркнул, что США, Великобритания и Канада запускают совместную дипломатическую кампанию против российского телеканала, призывая мировое сообщество относиться к RT как к инструменту разведки.

Помимо этого, Блинкен заявил, что США планируют распространять информацию о деятельности RT, чтобы продемонстрировать, как телеканал используется для политического давления на другие государства. В ответ на это Мария Захарова подчеркнула необходимость критического подхода к таким заявлениям.

Ранее, в связи с санкциями, американский аналитик Скотт Риттер объявил о вынужденном прекращении сотрудничества с RT и Sputnik, что также вызвало широкий резонанс.