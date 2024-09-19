Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на информацию Следственного комитета Армении о том, что участники попытки государственного переворота в стране якобы проходили подготовку в России и получали за это ежемесячные выплаты в размере 200-220 тысяч рублей. Захарова, комментируя эти заявления, пошутила, задав вопрос: «Не по этой ли причине закрылся Comedy Club?», вызвав смех аудитории. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru.

Ранее Служба национальной безопасности Армении заявила, что предотвратила попытку захвата власти путем государственного переворота. По данным армянского Следственного комитета, в подготовке переворота участвовали несколько граждан, против которых возбуждено уголовное дело. Трое из них были задержаны, а еще четверо объявлены в розыск.

Тем временем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о замораживании участия страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объяснив это тем, что организация создает угрозу суверенитету республики. Пашинян также подчеркнул, что Армения находится на грани разрыва отношений с ОДКБ.

В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ОДКБ призвана защищать суверенитет своих членов, а не угрожать им. Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, добавил, что оценка Пашиняна может быть ошибочной, и лишь время покажет, кто в конечном итоге окажется прав.