Российская сторона располагает информацией о том, что украинские боевики создают на оккупированных территориях вблизи российской границы концентрационные лагеря, в которых насильно удерживаются местные жители. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, прошедшем в рамках IV Евразийского женского форума.

По словам Захаровой, российские правоохранительные органы продолжают получать свидетельства о насильственном вывозе граждан из приграничных районов Курской области на территорию Украины. Она отметила, что такие действия напоминают методы немецко-фашистских оккупантов, когда людей угоняли в рабство. Эти факты подтверждаются показаниями местных жителей, собранными штабом Российского Красного Креста.

Захарова подчеркнула, что существуют многочисленные свидетельства того, что украинские боевики под дулом оружия принуждают оставшихся в опасных районах жителей к перемещению в лагеря. Более того, поступила информация от одного из украинских военнопленных о планировавшейся атаке на пассажирский поезд в Курской области.

По её словам, зафиксированы также многочисленные случаи жестокого обращения с гражданскими лицами и расстрелов. Захарова обратила внимание на тот факт, что нацистская символика всё чаще используется украинскими военными — она обнаруживается на их форме, оружии и военной технике.