Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поделилась подробностями о подобии концентрационных лагерей, созданных украинскими военными в Курской области. В интервью с обозревателем «Комсомольской правды» Александром Гамовым она отметила, что имеются проверенные сведения о существовании таких объектов.

Самый крупный из концлагерей предположительно расположен в здании одного из социальных учреждений города Суджа, в Курской области. Согласно свидетельствам очевидцев, там удерживаются от 70 до 120 человек, среди которых пожилые граждане, женщины и люди с ограниченными возможностями.

Особо Захарова отметила, что среди удерживаемых находятся от 10 до 15 детей и подростков, чей возраст варьируется от нескольких месяцев до 16 лет. Это особенно тревожная информация, указывающая на масштаб проблемы.

Ранее российский МИД уже сообщал о создании подобных лагерей на оккупированных территориях Курской области. Многочисленные свидетельства очевидцев подтверждают, что украинские военные насильно загоняли туда тех, кто не успел или не смог эвакуироваться из зон боевых действий.