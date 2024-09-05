По данным отчета Министерства Алии об интеграции, несмотря на продолжающуюся войну в Израиле, в страну прибыло более 29000 новых репатриантов из разных стран, большинство из которых с Запада. В основном – из США, Франции, Канады.

Например, число открытий дел по Алии из Франции выросло на 355%. В Соединенных Штатах на 62%, в Канаде на 87%, а Великобритании рост составил 63%.

Что касается репатриации из России, то здесь также отмечается рост. Не такой существенный, как был в 2022 и 2023 г., но после 7 октября, можно смело зафиксировать 20-30%. Правда, сейчас алии имеет определенную специфику.

«Из-за военного положения в Израиле, в основном люди, предпочитают получить гражданство, загранпаспорт, открыть банковский счет и временно вернуться на родину. Используя Израиль, как запасной аэродром.

Однако, они не учитывают ряд обстоятельств и сложностей, возникающих у них при последующем возвращении в Израиль. Это может грозить большими долгами, замораживанию доступа к системе здравоохранения и другие привилегий», – предупреждает адвокат Ольга Серебряная.

Главная проблема, что люди не уведомляют Институт Национального Страхования Битуах Леуми – не заполняют специальную 627 форму. Лучше всего это сделать через личный кабинет на сайте БЛ, получив подтверждение и удаленно отслеживая письма от ведомства, оперативно реагируя на них. Увы, многие новые репатрианты, уехав из Израиля, не заполнили 627 форму, не регистрировали личный кабинет и потеряли доступ к нему.

«Поэтому, советую в таких случаях, на запускать ситуацию, способствуя увеличению долгов, а воспользоваться консультацией адвоката. Например, наш офис предлагает услугу онлайн-консультации. Это позволяет, сэкономив время и деньги, решить возникшие проблемы. А если люди уже решили получить израильское гражданство, пока не переезжая, нужно делать все правильно, избегая ошибок, которые могут очень дорого стоить», дополняет адвокат Ольга Серебряная.

Важно отметить, что онлайн-консультация позволяет оперативно получить квалифицированные ответы израильских адвокатов, касающиеся всех аспектов получения и наличия израильского гражданства: документов (загранпаспортов Дарконов, Лес-А-Пассе), урегулирования вопросов с Ведомством Национального Страхования (Битуах Леуми), с израильской армией (если вы живете не в Израиле), виз и гражданства для 4 поколения, помощи в открытии счета, получении банковских карт, перевода денежных средств. СТУПРО.