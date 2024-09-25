В последние годы вопрос взаимодействия с коллекторами стал одной из самых обсуждаемых тем в России. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в 2023 году граждане подали около 60 тысяч жалоб на действия сборщиков долгов. Из них почти 7 тысяч жалоб были признаны обоснованными, что на 33% больше, чем в предыдущем году. Обсуждаются не только количество жалоб, но и методы, которые используют коллекторы, что вызывает споры и тревогу среди населения.

Юрист Екатерина Кузовлева из Ростовской областной коллегии адвокатов «Советник» поясняет, что деятельность коллекторов строго регулируется законом. Принятый в 2016 году Федеральный закон контролирует порядок взыскания долгов и предусматривает обязательную регистрацию коллекторских агентств в государственном реестре. По закону, взаимодействие между коллекторами и должниками может происходить по телефону, на личной встрече, через портал Госуслуг или посредством текстовых и голосовых сообщений.

Однако закон ограничивает частоту и способы контакта. Например, коллектор может позвонить не более одного раза в день и не чаще двух раз в неделю. Сообщения можно отправлять максимум дважды в день, но не более четырех раз в неделю. Визиты допускаются лишь раз в неделю. Также есть временные рамки: звонки можно совершать только с 8 до 22 часов в будние дни и с 9 до 20 в выходные и праздники.

Кузовлева подчеркивает, что все действия коллекторов должны быть корректными и не наносить ущерба здоровью, имуществу или психологическому состоянию должника. Закон категорически запрещает угрозы уголовным преследованием, унижение и запугивание. При этом, коллекторы вправе информировать о гражданско-правовых последствиях отказа от оплаты долга.

Если у должника есть основания для запрета на контакт, такие как недееспособность или процедура банкротства, коллекторам запрещено звонить или навещать его. В случае звонка, эксперты советуют записывать разговор на диктофон. Это позволит зафиксировать любые нарушения и защитить свои права.

Кроме того, юрист рекомендует всегда уточнять, откуда звонят и на каком основании предъявляется долг. Если информация кажется сомнительной или недостаточной, стоит требовать документы, подтверждающие законность претензий. В случае угроз или других нарушений, важно обращаться в правоохранительные органы, прокуратуру или ФССП. Закон предоставляет возможность взыскать убытки и получить компенсацию за моральный ущерб.

В случае невозможности выплатить долг, юристы советуют рассмотреть вариант подачи на банкротство, что позволит избежать постоянных взаимодействий с коллекторами и решить финансовую проблему законным способом.