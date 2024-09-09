Юлий Гусман, режиссёр и постоянный член жюри игр КВН, поделился своими мыслями о значении жизни и творчества Александра Маслякова. В беседе с «Лентой.ру» он назвал Маслякова не просто ведущим, а “грандиозным телевизионным художником”, чьё влияние на российскую культуру невозможно переоценить.

Судьба и талант Маслякова заслуживают того, чтобы о нём писали книги, слагали песни и диссертации. За десятилетия работы Александр Васильевич стал символом юмора и сатиры не только в России, но и за её пределами. С его уходом мир потерял выдающегося человека, который оставил огромный след в истории телевидения.

“Ушел Саша, ушел Александр Васильевич”, — отметил Гусман, выражая горечь утраты.

Он, что наследие Маслякова будет жить вечно благодаря его многочисленным проектам, запечатлённым на телевизионных экранах, и предложил даже открыть отдельный канал, посвящённый КВН, где Масляков всегда будет “рядом” со зрителями, оставаясь частью их жизни. Несмотря на боль утраты, миллионы людей могут продолжать наслаждаться его работами.

Особенно трогательным для Гусмана стало то, что дело Маслякова находится в надёжных руках его семьи. Супруга и сын продолжат его труд, что даёт надежду на сохранение и развитие традиций, заложенных основателем КВН.

Смерть Александра Маслякова стала настоящей трагедией для его близких, коллег и миллионов поклонников программы. Он был бессменным ведущим КВН с 1964 года, создавая не только развлекательную передачу, но и уникальную площадку для молодых талантов, которые под его руководством становились известными актёрами, комиками и телеведущими. Его имя стало синонимом юмора и веселья для целого поколения зрителей.

Как сообщалось ранее, Масляков скончался на 83-м году жизни после долгой борьбы с раком лёгких. Врачи обнаружили неоперабельную опухоль восемь месяцев назад и признали, что лечение уже не сможет изменить ситуацию. Тем не менее, даже в последние месяцы своей жизни он оставался частью КВН, символом юмора и неизменного оптимизма, который продолжает вдохновлять миллионы людей.

Юлий Гусман выразил свои глубокие соболезнования семье Маслякова и миллионам поклонников, испытывающим чувство утраты. По его словам, эта боль — часть любви и благодарности к человеку, который так много сделал для культуры и искусства.