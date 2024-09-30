Компания «Яндекс» прокомментировала инцидент с лишними списаниями денег за поездки на такси, произошедший по техническим причинам. В беседе с РБК представители сервиса пояснили, что проблема затронула многих клиентов, но уже решена.

Инцидент произошел 27 сентября, когда ряд пользователей заметили повторные списания средств за несуществующие поездки. Одна из пострадавших рассказала, что её карту несколько часов подряд пытались списать деньги через «Яндекс Такси».

В пресс-службе компании уточнили, что проблема была оперативно устранена, и все ошибочные списания уже возвращены на счета клиентов. В качестве компенсации «Яндекс» принес извинения за доставленные неудобства и заверил, что подобные сбои в будущем постараются предотвратить.