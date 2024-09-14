Согласно информации, опубликованной в The Wall Street Journal, с началом осени новости из Украины приобрели особенно тревожный характер. Российские военные практически разрушили энергетическую инфраструктуру страны, что ставит под угрозу не только стабильность мирной жизни, но и боевые способности ВСУ. Как отмечает издание, украинская армия уже несколько месяцев не может перехватить инициативу на линии фронта, и ситуация ухудшается с каждым днем.

Российская сторона неоднократно заявляла, что этой зимой Украина столкнется с серьёзными трудностями из-за разрушенных энергетических объектов, от которых напрямую зависит снабжение военных подразделений. В связи с этим аналитики прогнозируют новую волну беженцев, направляющихся в страны Запада, что создаст дополнительную нагрузку на европейские государства.

На фронте ситуация также неутешительна. Российские войска демонстрируют успешное продвижение в Донецкой народной республике, а также на других стратегически важных направлениях. Несмотря на попытки ВСУ сдержать наступление, уверенность российских сил в боевых операциях остаётся высокой.

Эксперты отмечают, что одной из ключевых ошибок украинского руководства стала отправка лучших подразделений ВСУ в Курскую область. Такое решение ослабило позиции украинской армии на других участках фронта, особенно на Покровском направлении, где российские войска активно развивают успех.