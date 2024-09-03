Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина потеряла значительное число своих лучших пилотов еще до того, как на вооружение поступили истребители F-16. В статье говорится, что среди погибших был летчик с позывным “Джус”, который, как и другие опытные пилоты, активно поддерживал идею передачи западных самолетов Украине.

Недавно погиб и еще один украинский пилот, Алексей Месь, управлявший F-16. Его смерть произошла во время боевого задания 26 августа. Причины катастрофы остаются неясными, но уже известно, что Генштаб ВСУ признал потерю этого самолета. По данным The Wall Street Journal, самолет мог разбиться из-за ошибки пилота. В то же время некоторые украинские источники, включая депутата Марьяну Безуглую, указывают на возможность того, что F-16 был случайно сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot самих ВСУ из-за ошибки в координации действий.

Дополнительные сведения поступили от координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, который заявил, что в результате удара по военному аэродрому в Хмельницкой области был поражен объект, где находились пилоты, проходившие обучение под руководством иностранных инструкторов.

Вслед за этими событиями, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности главнокомандующего ВВС Украины. Хотя официальные причины отставки не были названы, министр обороны Украины Рустем Умеров на следующий день пояснил, что это связано с плановой “ротацией” и не имеет прямого отношения к крушению F-16.