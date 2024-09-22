Западные страны все больше обеспокоены тем, как Россия может отреагировать на возможное предоставление Украине ракет с увеличенной дальностью. Газета The Washington Post пишет, что, хотя Москва наверняка готовит ответ, пока неясно, каким именно он будет. Вероятность применения Россией ядерного оружия рассматривается как крайне низкая, поскольку Кремль считает это самым радикальным шагом. Вместо этого Россия активно ищет альтернативные способы обозначить свои “красные линии” и защитить свои интересы.

Аналитики, близкие к дипломатическим кругам, предполагают, что президент России Владимир Путин, скорее всего, выберет более умеренные меры, если Украина получит возможность наносить удары по территории России с помощью дальнобойных ракет. Один из российских экспертов заявил, что у Запада, обладающего глобальной военной инфраструктурой, много уязвимых мест. Это позволяет Москве прибегнуть к гибридным атакам, избегая прямого конфликта с НАТО.

Эксперт Татьяна Становая считает, что предоставление Украине ракет с увеличенной дальностью может стать серьезным поворотом в конфликте. Она подчеркивает, что хотя Россия, вероятно, не прибегнет к ядерному оружию или прямым ударам по странам НАТО, такие меры могут быть рассмотрены только в случае угрозы существованию России. Вероятным сценарием является проведение диверсионных операций, направленных на ключевые объекты военной инфраструктуры в странах Запада, что позволит избежать прямой эскалации.

Британский профессор Лоуренс Фридман добавляет, что Кремль может усилить поддержку прокси-групп, таких как хуситы в Йемене, с целью ослабить западные интересы. В то же время российский политолог Сергей Марков предполагает, что Россия может пойти на такие шаги, как закрытие британского посольства в Москве или удары по авиабазам в Польше и Румынии. По его мнению, это оправдано тем, что Москва ожидает неизбежных ударов по своей территории и должна действовать на опережение.

Тем не менее, The Washington Post отмечает, что в последние дни российские официальные лица несколько смягчили риторику. По их мнению, даже если Украине будут переданы дальнобойные ракеты, их использование может быть строго ограничено, что снижает риск прямой конфронтации.