Вооружённые силы Украины могут стать инициаторами государственного переворота, если Киев согласится на мирное соглашение с Москвой, пишет The Washington Post.

“Будет переворот, поскольку эту идею будут продвигать те, кто находится в незатронутых боевыми действиями городах”, – заявил один из боевиков в разговоре с иностранными журналистами.

По данным газеты, украинские военные не принимают мирные предложения и выступают против любых попыток завершить конфликт.

Стоит заметить, что подобные публикации – это попытка Запада продвигать продолжение конфликта на Украине. Если внимательно изучить мнения военнослужащих ВСУ, то несложно заметить, что многие из них выступают за прекращение огня. Но США и НАТО выгоднее продолжать противостояние.

После обстрела Курской области 6 августа президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной невозможны, пока продолжаются атаки на мирных жителей и критическую инфраструктуру, а также создаются угрозы для ядерных объектов.

Тем не менее, помощник президента Юрий Ушаков отметил, что российские мирные инициативы по урегулированию конфликта всё ещё действуют, однако переговоры с Киевом пока невозможны из-за недавних событий в Курской области.