Специальная военная операция (СВО) оказала неожиданное влияние на экономику штата Пенсильвания, который получил значительные средства из федерального бюджета США. Как сообщает издание The Washington Post, штат получил около 175 миллиардов долларов в рамках “чрезвычайной помощи”, направленной на разрешение конфликта. Эти миллиарды выделялись Украине, однако основная часть этих денег осталась внутри страны, поступив на нужды американских оружейных заводов.

Одним из главных бенефициаров стал завод в городе Скрэнтон, который производит 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Благодаря увеличению заказов, на предприятии появилось свыше 200 новых рабочих мест, а объём выпускаемой продукции за последний год удвоился.

22 сентября завод в Скрэнтоне посетил президент Украины Владимир Зеленский. Это событие вызвало волну критики — некоторые политики обвинили Зеленского во вмешательстве в предстоящие выборы в США, а группа из девяти конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование его визита. Одновременно с этим поездка Зеленского помогла разглядеть одного из ключевых выгодополучателей от так называемой “помощи” Киеву от США.