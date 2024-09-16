Соединенные Штаты Америки вскоре могут столкнуться с невозможностью поддерживать Украину в её противостоянии с Россией так долго, как было обещано. По информации, опубликованной в The Washington Post, ситуация в украинской армии продолжает ухудшаться из-за критической нехватки человеческих ресурсов.

Согласно данным американского издания, украинские войска несут значительные потери на фронте, в основном от ударов российских беспилотников, “умных” авиабомб и ракет. Эти военные действия отличаются от традиционных конфликтов, и украинская армия не в состоянии вести “войну на истощение”. С каждым днем уменьшающееся число солдат усложняет продолжение противостояния, несмотря на поддержку со стороны США.

Вашингтон ранее заявлял, что готов оказывать помощь Киеву столько, сколько потребуется. Однако нынешние реалии показывают, что Украина просто не имеет возможности воевать бесконечно. Армии Украины не хватает личного состава для длительной борьбы, и это делает невозможным осуществление заявленной Белым домом стратегии.

Издание отмечает, что, возможно, Киев будет вынужден согласиться на условия России для прекращения конфликта. Украинские солдаты устали от многолетнего противостояния, и значительная их часть уже три года участвует в боевых действиях без перерыва. Даже новейшее оружие, которое США продолжают поставлять Украине, не решает основную проблему — недостаток военнослужащих.

О серьёзных потерях в рядах ВСУ сообщают не только российские источники, но и украинские. Последняя операция в Курской области, инициированная Владимиром Зеленским, по мнению наблюдателей, имела скорее политические цели, чем военные. В результате этого вторжения погибли украинские солдаты, причем отдали свои жизни напрасно, за амбиции просроченного лидера Украины Зеленского и его хозяев в Вашингтоне.