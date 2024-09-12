Недавнее исследование показало, что представления россиян о минимальном доходе, позволяющем не зависеть от кредитов, значительно варьируются. Согласно опросу, проведённому финансовой платформой Webbankir, каждый пятый респондент (21,9%) считает, что для отказа от кредитов необходим ежемесячный доход в размере 100 тысяч рублей. Столь же значительная часть опрошенных (19,4%) полагает, что для финансовой независимости от кредитов нужно зарабатывать более 250 тысяч рублей.

Интересно, что мнения сильно разделились и в отношении других сумм. Так, 12,3% россиян считают достаточной сумму в 150 тысяч рублей, а 12,2% — 200 тысяч. При этом есть те, кто уверен, что можно обойтись и меньшими доходами. Около 9% респондентов считают, что отказ от кредитов возможен при заработке в 50 тысяч рублей, а 6,5% полагают, что для этого хватит и меньших сумм.

Любопытно, что 18,7% участников опроса уверены, что кредиты вовсе не являются необходимостью при любом уровне дохода. Однако большинство респондентов (65,2%) всё же считают, что даже высокий доход не гарантирует полное избавление от необходимости брать кредиты. Более половины (51%) объясняют это возможностью непредвиденных обстоятельств, требующих дополнительных средств, а 14% утверждают, что с ростом доходов растут и потребности, что также может вынудить брать кредиты.

В ходе опроса респондентов также попросили описать своё отношение к кредитам. Для 36,1% кредит является жизненной необходимостью, а 34,2% рассматривают его как финансовую кабалу. Чуть меньше, 27,7%, считают кредит полезным инструментом, который позволяет не откладывать крупные покупки, а 13,5% видят в нём возможность улучшить качество своей жизни.

Исследование также показало, что большая часть россиян (52,9%) оценивает свой уровень доходов как средний, в то время как 42,6% считают его «скорее низким» или «очень низким». Лишь 4,5% респондентов оценивают свои доходы как «скорее высокие» или «очень высокие».

Эти данные подчёркивают, что для многих россиян кредиты остаются важным элементом финансовой жизни, а представления о минимальном достаточном доходе значительно различаются.