Руководитель 179-го объединенного учебного центра связи в Полтаве дал комментарий изданию The New York Times, объяснив причины, по которым столь большое количество военнослужащих погибло во время недавнего удара. По его словам, основная проблема заключалась в том, что личный состав не успел вовремя укрыться. Временной промежуток между ракетными ударами был слишком мал, и не все успели добраться до убежищ. Те, кто оказался рядом с укрытием, смогли спастись.

Трагедия произошла 3 сентября, когда по учебному центру Вооруженных сил Украины в Полтаве был нанесен удар российскими ракетами “Искандер”. В этот момент на территории проходило построение личного состава, что усугубило последствия удара. На Украине было начато расследование, касающееся халатности военных, которые могли бы предотвратить такие потери.

По данным Министерства обороны России, в данном учебном центре проходили подготовку специалисты в области связи, радиоэлектронной борьбы, а также операторы беспилотных летательных аппаратов. Эти военные участвовали в операциях на территории России, что делало их ключевыми фигурами в текущем конфликте.

Украинская сторона официально подтвердила 51 погибшего и 271 раненого, однако многие источники на Украине считают эти цифры заниженными. В некоторых сообщениях говорится о более чем 300 пострадавших, а в некоторых случаях — даже о 600.