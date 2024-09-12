Высокие шапки охранников Букингемского дворца раскритикованы зоозащитниками

Британское подразделение PETA усиливает попытки добиться того, чтобы запретить шапки из натурального медвежьего меха, которые носят королевские гвардейцы. В четверг (12 сентября) зоозащитная организация обрушилась с критикой высокой стоимости этого церемониального головного убора. Источник: Associated Press.

Стоимость гвардейской шапки из меха черного медведя подорожала на 30% за последний год, превысив 2000 фунтов стерлингов (свыше 233 тыс. руб.) за штуку. Эту информацию сообщило Минобороны Великобритании в ответ на запрос от организации «Люди за этичное отношение с животными» (PETA), поданный в соответствии с законом о свободе информации.

«Прекратите тратить деньги британских налогоплательщиков на шапки, сделанные из убитых диких животных, и переходите на искусственный мех -сегодня же», – говорится в заявлении зоозащитной группы.

По данным PETA, производитель элитного искусственного меха из Соединенного королевства предложил поставлять армии Его Величества искусственный мех медведя бесплатно в течение 10 лет.

В британском Минобороны заявили, что открыты для изучения альтернатив натуральному меху, если какой-либо его искусственный аналог пройдет проверку по прочности, водонепроницаемости и внешнему виду. Однако, отметил представитель министерства, ни одна альтернатива не соответствует всем этим критериям на сегодня.

Зоозащитники против традиций

Характерные высокие черные шапки, которые носят караульные в ярких алых мундирах, видело множество людей, которым довелось наблюдать за регулярной церемонией смены караула в Букингемском дворце. Королевские гвардейцы в этой форме также появляются на других официальных мероприятиях, включая ежегодную церемонию «Праздника выноса знамени», проведенную в этом году в июне в честь дня рождения Карла III.

Стоимость медвежьих шапок возросла с 1560 фунтов (около 180 тыс. руб.) в 2022-м до 2040 фунтов (238 тыс. руб.) в 2023 году, сообщило военное министерство. За последнее десятилетие на черные головные уборы гвардейцев было потрачено свыше миллиона фунтов (более 116 млн руб.).

Расценки, как уточнили в Минобороны Великобритании, выросли из-за изменения контрактной цены на медвежьи шкуры, поставляемые по итогам лицензированной охоты из Канады.

В PETA, члены которой уже более двух десятилетий добиваются отмены гвардейских меховых шапок, заявили, что на один такой головной убор расходуется одна медвежья шкура. Зоозащитная группа утверждает, что Минобороны Великобритании способствует деятельности «жестокой» канадской индустрии охоты на медведей.

В ответ британское министерство заявило, что если оно и прекратит закупать шкуры, то это вовсе не приведет к сокращению числа убийств черных медведей.

Как уточняет «Ассошиэйтед пресс», парламент Великобритании обсуждал этот вопрос в июле 2022 года после того, как онлайн-петиция, собравшая более 100 000 подписей, призвала использовать искусственный мех в гвардейских шапках.

«Эта охота подразумевает жестокое убийство медведей, причем многих медведей ранят по нескольку раз», – заявил в то время Мартин Дэй, бывший член парламента от Шотландской национальной партии.

«Поэтому кажется неоспоримым, что, продолжая закупать шапки из меха черных медведей, Минобороны финансирует страдания медведей в Канаде, превращая травлю и убийство этих животных, а также продажу их шкур в прибыльное занятие для охотников».

Дэй отметил, что, согласно проведенному в то время опросу, 75% британцев считают расходование денег налогоплательщиков на настоящие медвежьи шкуры нецелевым и поддерживают идею замены материала шапок на искусственный.

Он также напомнил, что покойная Елизавета II прекратила покупать мех для своего гардероба.

Ранее в 2024 году королева-консорт Камилла, супруга Карла III, пообещала более не приобретать меховые изделия.