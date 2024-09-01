С 1 сентября в России изменились правила оплаты сверхурочной работы. Теперь она будет рассчитываться с учетом полной заработной платы, в нее также включат как компенсационные, так и стимулирующие выплаты.

Согласно изменениям в статье 152 Трудового кодекса РФ, за первые два часа после окончания рабочего дня сотрудник должен получать зарплату в полуторном размере. Если требуется отработать дольше, то за каждый последующий час предусмотрена двойная оплата.

Закон также позволяет уточнять размеры оплаты сверхурочных через коллективные договоры, соглашения, локальные нормативные акты или трудовые договоры.

Кроме того, работник может выбрать компенсацию за сверхурочную работу в виде дополнительного времени отдыха, равного отработанному сверхурочному времени, если это не противоречит условиям, предусмотренным Трудовым кодексом.