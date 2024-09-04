Российские военные ликвидировали американскую систему ПВО «Пэтриот», установленную в Харьковской области. Это произошло 1 сентября в районе населенного пункта Нижний Бышкин, недалеко от Харькова. Информацию о произошедшем подтвердили представители Золочевского сельсовета, опубликовав некролог по погибшему 46-летнему Кияшко, который был оператором этого зенитного ракетного комплекса.

Согласно данным, удар по позиции комплекса был нанесен российской ракетой «Искандер», оснащенной кассетной боевой частью. В результате поражения были уничтожены две пусковые установки, радиолокационная станция и пункт управления системы. На одной из установок произошла детонация боекомплекта, что привело к ещё более серьёзным разрушениям.

Ранее, 3 августа, российские войска нанесли удар по объекту в Полтаве, где находился военный институт связи. В результате атаки погибли многие украинские военные, выстроившиеся на полигоне, так как временной промежуток между ударами был слишком коротким, и военные не успели эвакуироваться.

Эти события стали очередным свидетельством масштабных потерь среди украинских войск и техники, и подчеркивают продолжающееся использование высокоточного оружия в конфликте.