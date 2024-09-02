Спецназовцы из подразделения “Ахмат”, которое ведет боевые действия в Курской области, продемонстрировали новую угрозу, с которой они столкнулись — самодельную противопехотную мину, замаскированную под обычное полено.

Один из бойцов рассказал, что на первый взгляд это ничем не примечательная деревяшка, которую легко можно не заметить, особенно днем. Но внутри этой «деревяшки» скрывается смертельная ловушка. Он повернул цилиндр, покрытый натуральной корой, и показал, что под внешним слоем находится металлический контейнер, разделенный на поражающие элементы. Контейнер наполнен пластитом, в который встроен взрыватель.

«Эта вещь крайне опасна», — подчеркнул боец.

По его словам, любой, кто случайно наступит на такое замаскированное полено или пнет его, рискует мгновенно погибнуть. Он призвал всех быть предельно внимательными и осторожными, особенно при передвижении по местности, где могут быть установлены такие мины.