Украинская артиллерия нанесла удар по трансформатору подстанции «Радуга» в городе Энергодар, Запорожская область. Об этом сообщили в Telegram-канале, связанном с Запорожской АЭС. В результате прямого попадания трансформатор был полностью уничтожен, однако, к счастью, никто из людей не пострадал.

На видео, сопровождающем сообщение, можно увидеть густые клубы черного дыма, поднимающиеся над местом взрыва. Власти региона заявили, что такие удары направлены на дестабилизацию ситуации в городе, где расположена крупнейшая атомная электростанция Европы. Под угрозой оказались объекты жизнеобеспечения Энергодара.

Несмотря на повреждение подстанции, энергоснабжение города остаётся под контролем. На месте происшествия оперативно работают пожарные службы, устраняя последствия удара.

Ранее Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене, упоминал о возможных доказательствах атак на Запорожскую АЭС со стороны Украины. По его словам, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может в будущем получить эти материалы для дальнейшего расследования.