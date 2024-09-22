На железнодорожной станции в Запорожской области 21 сентября вспыхнул пожар после атаки украинских беспилотников. В результате загорелись три цистерны с топливом. Об этом сообщили представители регионального управления МЧС России.

По информации спасателей, пострадавших в результате инцидента нет. Для ликвидации пожара были мобилизованы 55 специалистов и 18 единиц техники, из которых 38 сотрудников МЧС и 11 специализированных машин. Пожар был успешно потушен, однако масштабы ущерба не уточняются.

Ранее также сообщалось о гибели пожарного в ЛНР, который погиб при атаке беспилотников Вооружённых сил Украины, находясь при исполнении своих обязанностей.

Изестно, что за 24 часа пожарные расчеты выезжали на 20 происшествий в регионе. Также они потушили 10 пожаров.