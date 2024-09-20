Мария Беседина, жительница Рыльского района Курской области, рассказала о трудных днях, когда украинские военные обстреливали местных жителей, занятых на сельских работах. По её словам, люди копали картошку прямо под обстрелами и дронами. Об этом она поделилась в беседе с РИА Новости.

Беседина вспоминает, как один из дронов упал прямо на крышу её дома, а по территории детского сада были разбросаны противопехотные мины. Она также отметила, что обстрелы деревни Золотарёвка, где она живёт, начались ещё в 2022 году.

По словам пенсионерки, постоянные обстрелы серьёзно сказались на психологическом состоянии жителей. “Нервы уже на пределе, любой звук вызывает панику,” — призналась она.

Ранее о нападениях в Курской области рассказывал другой местный житель, Владимир Мальцев. Он упоминал о жестоких расправах со стороны иностранных наёмников, прибывших из Франции, Грузии и Польши, в первые дни нападений.