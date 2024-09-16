Украинская артиллерия продолжает обстреливать мосты и переправы через реку Сейм в Курской области. Как сообщает РИА Новости, в результате атак повреждены ключевые мосты, которые местные жители использовали для передвижения и транспортировки сельскохозяйственной техники.

Украинские дроны круглосуточно контролируют разрушенные объекты, не позволяя восстановить мосты. Любая техника, будь то гражданская или сельскохозяйственная, появившаяся вблизи разрушенных мостов, сразу попадает под обстрел и уничтожается. На видеозаписях, представленных источниками, видны последствия атак — сгоревшая техника и разрушенные конструкции мостов.

Переправы через Сейм в приграничных районах Курской области стали важной целью для ВСУ, так как они пытаются перекрыть пути снабжения российских войск. Военный корреспондент издания RT отмечает, что эти сооружения “живут всего несколько часов”, так как противник отслеживает процесс их наведения. Однако ВС РФ активно сопротивляются и продолжают контрнаступление. Бойцы ВС РФ продвигаются вглубь населенного пункта Любимовка, стараясь окружить украинские силы.

На фоне этих событий российские войска успешно противостоят попыткам проникновения тяжелой техники, включая американские танки Abrams, и продолжают уничтожать остальную военную технику, поступившую из-за рубежа.