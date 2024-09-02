В Белгороде детский сад «Львенок» оказался почти полностью разрушен после удара ракетой, выпущенной Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков отметил, что это уже третье образовательное учреждение в регионе, пострадавшее от прямого попадания или взрыва вблизи. Ранее пострадали два детских сада и одна школа. Губернатор лично посетил место происшествия и подчеркнул, что безопасность детей в Белгородской области должна стать приоритетом.

В связи с этим, власти приняли решение временно перевести все образовательные учреждения города, включая детские сады, на онлайн-обучение. Гладков отметил, что на Харьковской горе в Белгороде невозможно начать учебный год в обычном формате из-за текущей ситуации. Если у родителей нет возможности оставить ребенка дома, они могут обратиться в управление образования Белгорода, где будет организовано временное размещение детей в других образовательных учреждениях.

Утром 2 сентября в Белгороде была объявлена ракетная тревога, сопровождавшаяся серией взрывов. Один из них привел к серьезным повреждениям здания детского сада, включая разрушение крыши. Как уточнил губернатор, помимо детского сада, были зафиксированы попадания по другим социальным и коммерческим объектам в городе.

Эти события подчеркивают сложность ситуации в регионе и необходимость оперативного реагирования для обеспечения безопасности жителей, особенно детей.