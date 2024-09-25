Российские ВС ударили по временной базе подразделений ВСУ в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны. Для атаки использовалась вакуумная или, как ее еще называют, термобарическая авиабомба ОДАБ-1500.

В результате удара противник понес значительные потери — до 40 бойцов и до пяти единиц военной техники, включая вооружение и специальное оборудование. Это стало серьезным ударом для подразделений ВСУ, находящихся на данном направлении.

Объемно-детонирущие авиабомбы ОДАБ-1500 действуют по принципу снарядов тяжелых огнеметных систем “Солнцепек” или “Тосочка”. Они распространяют воспламеняющийся аэрозоль, который в разы усиливает эффект от взрыва. Однако бомбы гораздо мощнее, чем снаряды. Они запускаются с бомбардировщиков Су-34 и оснащаются модулем планирования и коррекции.

Стоит отметить, что ранее Генеральный штаб ВСУ заявлял о повышенной напряженности на Купянском направлении, что свидетельствует о продолжающихся активных боевых действиях в этом районе.