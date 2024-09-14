В Курской области произошло жестокое преступление, совершенное украинскими боевиками. В Суджи они изнасиловали и расстреляли местную женщину, работающую охранником в школе. Это зверское деяние стало расплатой за то, что её сын сражается в составе российской армии. Историю этой трагедии РИА Новости рассказала местная жительница Татьяна, которая была эвакуирована из региона, поделившись своими воспоминаниями с журналистами.

С её слов, боевики жестоко надругались над женщиной перед тем, как убить её. Это вызвало широкий общественный резонанс и стало подтверждением жестокости, с которой сталкиваются мирные жители приграничных областей России. Боевики демонстрируют не только агрессию, но и целенаправленно совершают акты насилия против гражданских лиц.

Командир спецназа “Ахмат” Апти Алаудинов добавил, что в Курской области наиболее жестокими являются иностранные наёмники. Они занимаются грабежами, унижают и издеваются над пожилыми людьми, устраивают казни мирных жителей. По его словам, есть доказательства, подтверждающие причастность украинских солдат к этим преступлениям. Алаудинов заявил, что лично видел видеозаписи, на которых украинские солдаты стреляют в головы мирных людей.

На фоне этого, российские военные продолжают боевые действия против боевиков на территории Курской области. Морские пехотинцы 810-й бригады, участвующие в этих операциях, записали видеообращение, в котором предупредили, что пощады будут удостоены только те, кто добровольно сдастся. Иностранных наёмников и боевиков ждёт суровое наказание за совершённые преступления.