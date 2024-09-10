Украинские вооруженные силы попытались провести масштабную атаку с использованием беспилотников на территории России. В результате российские системы противовоздушной обороны смогли отразить большинство атак. Подробности о происшествии поступают из нескольких регионов страны.

В Москве, по словам мэра Сергея Собянина, в ходе атаки были сбиты 13 дронов. Беспилотники были уничтожены в районах Люберец, Раменского, Подольска, Домодедово и Коломны. Однако один из дронов вызвал возгорание в жилом доме в городе Раменское. Пожар вспыхнул на уровне 11 и 12 этажей здания, и на месте происшествия оперативно работают спасательные службы. Уже подтверждена гибель 9-летнего ребенка, о трагедии рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также один человек пострадал.

Также обломки одного из беспилотников упали на территорию частного дома в Троицком административном округе. По предварительным данным, никто не пострадал.

Еще один инцидент произошел неподалеку от аэропорта Жуковский. Здесь обломки дрона также упали на землю, и сейчас спасательные службы ликвидируют последствия.

Атака дронов отразилась и на работе московских аэропортов. В Внуково задержали более 25 рейсов, среди которых направления в Дубай, Абу-Даби, Анталью и Ереван. Некоторые из рейсов были перенаправлены в Шереметьево и Пулково, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Не менее напряженной была ситуация в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что силами ПВО над областью было уничтожено 59 дронов самолетного типа. По его словам, инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.

Кроме того, атаки затронули Тульскую область. Там было сбито два беспилотника, обломки которых упали на объект топливно-энергетического комплекса. Несмотря на это, подача ресурсов потребителям не была нарушена, и пострадавших в результате происшествия нет.

Атаки с применением беспилотников участились в последние недели, затрагивая все новые регионы России. Ранее инциденты произошли и в Воронежской области, где после атак пришлось эвакуировать людей из-за детонации взрывоопасных предметов.