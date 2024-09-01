В ночь на 1 сентября была предпринята попытка атаки Каширской ГРЭС с использованием трех беспилотников Вооруженных сил Украины. Информацию об этом подтвердил глава Каширы Михаил Шувалов.

Шувалов сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал, и разрушений на объекте не зафиксировано. Электроснабжение продолжается в штатном режиме, без перебоев. На месте происшествия работают экстренные службы, проводя необходимые проверки и выясняя все обстоятельства произошедшего.

Ранее жители Каширы рассказали о взрыве, который они услышали в районе ГРЭС. В соцсетях начали появляться видеозаписи, на которых можно было увидеть момент происшествия, однако подробности на тот момент не сообщались.