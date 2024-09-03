Трагическая история о крушении суперъяхты Bayesian у берегов Сицилии потрясла мировое сообщество. В результате этого происшествия погибли несколько человек, включая 59-летнего миллиардера в сфере технологий Майка Линча и его 18-летнюю дочь Ханну. Вскрытие, проведенное для установления причин смерти, показало, что жертвы утонули, не получив других травм, передает “МК”.

Расследование трагедии продолжается, и внимание правоохранительных органов сосредоточено на экипаже судна, включая капитана Джеймса Катфилда. В отношении них выдвинуты обвинения в непредумышленном убийстве и причинении крушения. Однако сам капитан на допросе решил воспользоваться правом не давать показания, сославшись на усталость и необходимость времени для подготовки защиты.

В то же время, один из выживших членов экипажа, 22-летний Мэтью Гриффитс, рассказал следователям, что команда делала всё возможное для спасения пассажиров. По его словам, когда ветер усилился до 37 километров в час, капитан был немедленно предупрежден, и команда начала будить всех на борту. Однако яхта стала быстро крениться, что привело к тому, что люди оказались в воде.

Ситуация осложняется тем, что, по мнению экспертов ВМС, яхта Bayesian не должна была затонуть так быстро, даже в условиях шторма. Прокуроры рассматривают версию о том, что причиной крушения могла стать ошибка человека. В частности, ведется проверка соблюдения всех необходимых процедур по обеспечению герметичности судна.

Главный прокурор Амброджо Картозио заявил, что в ходе расследования будут рассмотрены все возможные факторы, включая действия капитана, экипажа, а также лиц, ответственных за надзор за судном и его производителем. Основной вопрос, на который предстоит ответить следствию, заключается в том, могла ли катастрофа быть предотвращена, если бы все необходимые меры предосторожности были соблюдены.