На острове Хайнань, несмотря на слухи о последствиях тайфуна, обстановка остаётся спокойной, и туристы продолжают наслаждаться отдыхом. Российский путешественник Артур Рыбаков, находящийся на острове, поделился своими впечатлениями с журналистами, отметив, что никаких серьёзных проблем, о которых писали некоторые СМИ, нет.

Ранее сообщалось, что в результате стихии, разразившейся на острове 6 сентября, инфраструктура пострадала, и туристы якобы не могут вернуться домой. Появилась информация о перебоях с электричеством, водой и ограниченной работе аэропорта, что вызвало беспокойство среди отдыхающих.

Однако, по словам Артура, все слухи сильно преувеличены. В интервью он рассказал, что в настоящее время на острове стоит хорошая погода, и туристы продолжают купаться в море и наслаждаться местными достопримечательностями. В отелях работают все коммуникации, а магазины и другие заведения функционируют в обычном режиме.

Он также добавил, что остров продолжает принимать туристов, и нет причин беспокоиться о возможных трудностях с заселением или возвращением домой.