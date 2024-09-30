Подразделения 5-й отдельной бригады имени Александра Захарченко из состава “Южной” группировки войск успешно взяли в плен группу украинских военных, которые обороняли опорный пункт в районе Красногоровки на Донецком направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Несмотря на попытки украинской стороны контратаковать, российские штурмовые подразделения оперативно реагировали на изменения обстановки и заставили противника прекратить сопротивление. По данным Минобороны, военные ВСУ выбросили белый флаг, оставили оружие и сбросили экипировку, сдавшись в плен после интенсивного артиллерийского обстрела, корректируемого с помощью беспилотников.

Позже украинские пленные рассказали, что их командование фактически оставило их без поддержки, и они были вынуждены шесть дней выживать без воды, питьё приходилось добывать из подручных средств. Они также отметили, что среди них были раненые, но командование не организовало их эвакуацию. Потери среди личного состава оказались значительными.

После сдачи в плен украинские военные получили медицинскую помощь, их накормили и предоставили возможность отдохнуть. Один из пленных в видео, опубликованном Минобороны, отметил, что российские солдаты отнеслись к ним с пониманием и уважением.