Российские Вооруженные силы нанесли удар по объектам украинской военной авиации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, не уточняя точного местоположения атакованного аэродрома.

Удар был осуществлен с использованием оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. В результате операции были поражены различные элементы инфраструктуры, включая производственные мощности по созданию беспилотных летательных аппаратов и четыре склада с дронами.

Также под удар попала живая сила и техника противника, дислоцированные в 144 районах зоны проведения боевых действий. В Минобороны отметили, что данная операция стала частью более широкой военной кампании, направленной на ослабление военного потенциала Украины.

Ранее сообщалось, что российские силы применили аэробаллистические ракеты “Кинжал” для группового удара по аэродромам Украины. В частности, одна из целей находилась близ города Староконстантинов в Хмельницкой области, как уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Таким образом, удары по военной инфраструктуре продолжаются, они направлены на нарушение поставок дронов и других важных ресурсов для ВСУ.