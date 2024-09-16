Российские ВС нанесли серию ударов по технике и личному составу Вооружённых сил Украины в нескольких областях страны, передает РИА Новости со ссылкой на Сергея Лебедева, координирующего пророссийское подпольное движение в Николаеве.

По словам Лебедева, в Обухове Киевской области удары пришлись по засекреченным складам ВСУ. Также под обстрел попал Фастов, где поражены складские комплексы на железной дороге.

Лебедев также отметил, что под Житомиром, куда перебазировались украинские подразделения из Николаевской области, было зафиксировано два точных удара, нанеся серьёзный урон противнику.

Кроме того, удары были нанесены по украинским позициям в Василькове Киевской области и в городе Канев Черкасской области, где, как сообщается, потери ВСУ были особенно велики.

Атаки также затронули Днепропетровскую, Кировоградскую, Хмельницкую и Винницкую области. Эти удары стали ответом на атаки украинской армии по гражданской инфраструктуре.

Как неоднократно подчёркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российская армия избегает ударов по жилым зданиям и социальным объектам, концентрируясь на военной инфраструктуре, технике и коммуникационных центрах.