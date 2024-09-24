Российские военные захватили ключевые позиции вдоль дороги, ведущей от Угледара в северном направлении к населенному пункту Богоявленка. Эта трасса была последней, остававшейся под контролем украинских войск, что значительно ухудшило положение 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находящейся в укрепрайоне Угледара.

Украинские силы теперь лишены возможности для ротации, а также доступа к боеприпасам и медицинской помощи. По словам военкоров, это создает критическую ситуацию для ВСУ. Однако самой серьезной угрозой для украинской стороны является риск оперативного окружения гарнизона в Угледаре, о чем сообщил аналитик Борис Рожин.

Военный корреспондент Александр Коц предполагает, что российские войска не будут штурмовать Угледар напрямую, учитывая его выгодное расположение на возвышенности и хорошо укрепленные позиции. Вместо этого город может быть взят в кольцо, и гарнизон окажется перед трудным выбором: либо капитулировать, либо пытаться прорваться, что неизбежно приведет к большим потерям.

Ситуация для украинских сил ухудшается с каждым днем. По мере того как начнутся дожди, грунтовые дороги, на которых можно было бы отступить, станут непроходимыми, а техника будет уязвимой мишенью для российской артиллерии и авиации.