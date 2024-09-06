Ночью Киев погрузился в атмосферу напряжения, когда по городу начали раздаваться сирены воздушной тревоги, которые не прекращались до самого утра, сообщает aif.ru. Жители столицы Украины с тревогой прислушивались к каждому громкому звуку, опасаясь повторения ракетных атак, подобных той, что произошла 2 сентября.

В течение нескольких часов в небе над Киевом кружили ударные дроны «Герань-2», заставляя украинские силы противовоздушной обороны оставаться в полной боевой готовности. В какой-то момент дроны неожиданно разлетелись в разные стороны и скрылись за горизонтом. Вскоре стало известно, что атаки были направлены на различные объекты в Миргороде, Чугуеве и Запорожье. Среди целей оказались военные аэродромы, логистические центры и базы с иностранными наемниками.

К утру мониторинговые службы Украины показывали, что в ряде областей, включая Харьковскую, Полтавскую, Черниговскую, Сумскую, Николаевскую и Киевскую, сохраняется угроза воздушных атак. В городах, подвергшихся ударам, таких как Запорожье, Миргород и Чугуев, спасательные службы пытались справиться с последствиями атак, туша пожары на местах попадания ракет и дронов.

Особое внимание привлек комбинированный удар, направленный на стратегические военные объекты. В Миргороде, Полтавская область, российские ракеты поразили военный аэродром, где были уничтожены несколько самолётов и вертолётов Военно-воздушных сил Украины. Сообщается, что среди потерь оказался вертолёт Ми-2, а его пилот погиб. В Чугуеве, Харьковская область, были атакованы склады боеприпасов, предназначенные для снабжения украинских войск в этом регионе. Также под обстрел попали пункты размещения резервных сил ВСУ.

Ещё одним значимым событием стала атака на базу иностранных наемников в Запорожье. По информации, российская ракета поразила гостиницу «Гранд Палас», где размещались бойцы «Интернационального легиона» Вооружённых сил Украины. Местные жители знали, что в этом отеле часто останавливались иностранные солдаты, и вскоре эта информация стала известна российскому командованию. Есть предположения, что координаты объекта могли быть переданы местными силами сопротивления.

Кадры, подтверждающие уничтожение базы наемников, были опубликованы в Telegram-канале «Изнанка». Сообщается, что к месту попадания прибыли кареты скорой помощи. В местных чатах активно обсуждают случившееся, утверждая, что тела погибших наемников, в том числе граждан Польши, могут быть отправлены на родину.