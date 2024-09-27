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Российские войска продолжают успешное продвижение на востоке Угледара, устанавливая контроль над значительными территориями в этом районе. Украинские источники сообщают, что ВСУ утратили контроль над восточной частью города, а угроза полного его окружения постоянно повышается.

Как отмечают военные аналитики с украинской стороны и независимые наблюдатели, активное наступление российских подразделений стало результатом хорошо продуманных операций. Эти действия были направлены на то, чтобы вытеснить украинские войска с ключевых оборонительных позиций.

Напомним, ранее эксперты отметили, что падение Угледара может привести к весьма серьезным негативным последствиям для Киева. Несмотря на это, на Украине раздаются голоса о необходимости эвакуировать войска из города, так как с натиском ВС РФ они не справятся.