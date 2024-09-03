За последние сутки в Курской области ВС РФ уничтожили больше десяти единиц техники противника, о чем в своем Telegram-канале написал командир спецназа “Ахмат” Апти Алаудинов. Он выразил благодарность своим подчиненным, а также бойцам 2-й бригады специального назначения, 11-й десантно-штурмовой бригады и 165-й бригады за их эффективную работу на линии фронта.

По словам Алаудинова, среди уничтоженной техники были система залпового огня RAK-12, бронемашина Stryker, станции радиоэлектронной борьбы, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», артиллерийское орудие, а также база беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, была уничтожена самоходная артиллерийская установка, 120-мм миномет, пункт управления БПЛА и несколько автомобилей противника.

Генерал-майор отметил, что обстановка на линии соприкосновения остается стабильной, и подчеркнул, что противник несет значительные потери на этом направлении. Ранее Алаудинов сообщал об уничтожении еще трех единиц техники ВСУ в районе Русского Поречного в Суджанском районе Курской области, подчеркнув, что ситуация под контролем и российские войска продолжают успешно противостоять атакам противника.